Auto danneggiate in centro storico

Tornano gli episodi di danneggiamento delle auto in sosta, nel centro storico. La città si è svegliata con nuovi “casi“, denunciati dai folignati sui social. Il primo episodio segnalato, con la foto del vetro posteriore sfondato riguarda via Madonna delle Grazie. A postarla sul gruppo Facebook ‘Segnalazioni Foligno’ è la signora Ioana, che scrive "Questo è successo stanotte in via Madonna delle Grazie...". A dare man forte, nei commenti, Luigi: "Hanno fatto una strage in quella zona". Infatti, come scrive Luigi, altre due auto prese di mira ci sono in via Ciri e in via San Giovanni dell’Acqua. Si tratta di tutte zone molto centrali, e quindi tutte osservate dalle telecamere di sorveglianza da poco installate dal Comune. Per questo le forze dell’ordine non faranno fatica ad identificare i vandali. Quello che non è ancora chiaro è se si tratti di vandalismo e di una bravata, pericolosa e comunque sbagliata, oppure se ci sia stata la volontà di ntraprendere dei furti all’interno delle auto danneggiate. Non è il primo caso di danneggiamento di auto in sosta, nel centro storico. A fine agosto un altro caso, che ha coinvolto un ragazzo di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Sempre dalle telecamere, il giovane era stato ripreso mentre, sceso dalla propria auto con una spranga, ha distrutto i fari e lo specchietto di un’altra auto parcheggiata. Una ventina di auto danneggiate anche a fine 2022, con il vandalo anche in quel caso scoperto.

Ale.Orf.