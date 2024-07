Auto contro furgone sulla ’Flaminia’: i conducenti in ospedale

GUALDO TADINO – Un altro incidente stradale sulle strade del territorio eugubino – gualdese si è verificato nel pomeriggio di ieri. Teatro dello scontro è stata la zona sud SS3 Flaminia, precisamente all’incrocio con il negozio Brico Io di Gualdo Tadino poco prima della frazione di Rigali. Si è trattato di uno scontro frontale tra un furgone e un’autovettura che ha coinvolto due persone: una donna che conduceva l’automobile e un uomo che si trovava a bordo del furgone. Entrambi sono rimasti incastrati nei rispettivi mezzi, motivo per cui sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana che, in collaborazione con il personale del 118 anch’esso giunto sul luogo, hanno provveduto a liberare i feriti per poi lasciarli alle cure dei sanitari. I due – una donna residente in zona e un uomo di origine marocchina, entrambi sulla sessantina – sono stati trasferiti all’ospedale di Branca, ma le loro condizioni non apparivano gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale di Gualdo Tadino per ricostruire la dinamica dell’incidente.