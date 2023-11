“Auto condivisa“ all’ Alcantara. Risparmi e premi per i lavoratori

TERNI Via al “car sharing“ (auto condivisa) all’Alcantara di Nera Montoro, con i dipendenti più assidui ad avvalersi del servizio che saranno premiati ogni tre mesi dall’azienda. Ad annunciare l’accordo aziendale è la Rsu che "esprime soddisfazione per l’iniziativa intrapresa dalla direzione aziendale volta alla mobilità dei dipendenti con un’attenzione ad ambiente e sostenibilità". "Tutto questo sarà possibile - spiegano i sindacati di fabbrica – con un’applicazione che mette in condivisione le esigenze di viaggio dei singoli dipendenti. L’iniziativa aveva visto la luce poco prima della pandemia, per essere poi sospesa. Ora torna in una nuova forma incentivante, poiché i dipendenti più assidui nel car sharing tramite App verrano premiati ogni trimestre". Oltre al tema ambientale, c’è anche quello del risparmio economico del costo del trasporto. "Da diversi anni e nel susseguirsi delle diverse amministrazioni regionali - continuano le Rsu – chiediamo attenzione per il sito di Nera Montoro, che conta tra indotto e diretti circa 800 dipendenti, in merito a tali questioni. Crediamo infatti che sia compito delle Istituzioni affiancare le attività produttive con servizi integrati e trasporti pubblici adeguati. Aggiungiamo che il polo industriale di Nera Montoro conta più di mille lavoratori se consideriamo le diverse attività produttive dell’area. Possibile che ci si debba ridurre alla sola ed unica iniziativa della singola azienda?" Da qui un nuovo appello alle Istituzioni coinvolte.