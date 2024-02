Augusta, “Apertis libris“. Il primo appuntamento è già andato sold out

Ha suscitato interesse l’annuncio del ciclo di incontri “Apertis libris. Percorsi e narrazioni in Biblioteca Augusta”, proposto all’indomani della riapertura. Gli incontri si terranno ogni secondo venerdì del mese a partire dal 9 febbraio nella Sala Conestabile alle 17, in modo da non interferire con le normali attività di fruizione della sala, e saranno condotti dai bibliotecari dell’Augusta, i quali metteranno a disposizione dei presenti le proprie competenze al fine di far apprezzare al meglio il prezioso materiale (info 0755772506).