Attività ed eventi, Città della Pieve diventa il “Villaggio dello sport”

CITTÀ DELLA PIEVE – Oltre ventotto discipline e attività sportive da provare e conoscere, con il centro storico di Città della Pieve che diventa un grande Villaggio dello sport: l’appuntamento è questa domenica, dalle 9.30 alle 20 con “La Giornata della Promozione Sportiva“, manifestazione pensata dal Comune con la collaborazione di tante associazioni come un’occasione di socialità, divertimento, integrazione ed educazione alla pratica sportiva. Il programma propone esibizioni, dimostrazioni, info point e prove gratuite per coinvolgere un pubblico più ampio possibile per età e abilità. Ci saranno poi camminate alla scoperta dell’arte e dei paesaggi pievesi, saranno presenti medico e dietista per consulenze mirate e verranno offerti screening gratuiti della salute. La mattina, con partenza da piazza Matteotti, il Gruppo Ecologista “Il Riccio” proporrà la passeggiata “Anello delle Fonti” con guida esperta mentre alle 18 in piazza Plebiscito verranno premiate le società e le associazioni presenti. Ecco allora gli sport e le attività della Giornata: acrobatica, boxe, calcio, ciclismo, danza, difesa personale, equitazione, funzionale, ginnastica artistica, ginnastica dolce/posturale, giochi popolari, info Point piscina e krav maga, judo, karatè, palestra, pattinaggio artistico, pilates, sbandieratori, scherma, skulpt, spinning, striding, taekwondo, tai chi, tiro con l’arco, trekking, yoga.