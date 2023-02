Attingimenti del fiume Menotre Il sindaco: "Lavoriamo insieme"

FOLIGNO - Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, è intervenuto sulla questione legata agli attingimenti del fiume Menotre. "Intendiamo affrontare la situazione in maniera chiara ed approfondita – afferma in una nota -. Stiamo predisponendo un’apposita seduta della seconda commissione consiliare alla quale convocare la Regione dell’Umbria, l’Arpa, Legambiente e le associazioni del territorio. E’ giunta l’ora di mettere tutti intorno ad un tavolo affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità e si lavori insieme per la tutela del Menotre. Già nel 2020 inviai un dettagliato esposto ai Carabinieri del Nucleo Forestale, all’Arpa, ai competenti uffici ed alla Procura della Repubblica per denunciare l’allarmante situazione in cui versavano tratti interamente prosciugati. Stessa cosa ho fatto nei giorni scorsi chiedendo l’intervento dei Carabinieri di Foligno, prontamente intervenuti sul luogo. I danni all’intero sistema fluviale ed ittico sono enormi, per non parlare del danno d’immagine per l’intera Val Menotre oggi frequentatissima ed apprezzata proprio grazie alla sua bellezza paesaggistica. Dopo anni che popolazione e realtà associazionistiche lanciano allarmi rimasti inascoltati, noi vogliamo interventi concreti".