Atti vandalici e furti . Denunciati sette giovani

I responsabili della nottata di follia in centro storico, a Perugia, avrebbero un volto. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia e della stazione di Ponte San Giovanni erano intervenuti, intorno alle 4.40 di sabato, erano stati segnalati da residenti, in via Matteoli, almeno una decina di giovani visti prendere a calci le autovetture in sosta. I militari dell’Arma hanno rintracciato alcune delle persone segnalate, un gruppo di 7 ragazzi, tra cui 3 minori di 15, 16 e 17 anni, che erano subito scappate nelle vie limitrofe tentando di sottrarsi al controllo. Inseguiti e fermati dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di oggetti, tra cui alcuni monili in oro, di cui non hanno saputo giustificare il possesso, per questo sono stati accompagnati in via Ruggia. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che i fermati corrispondevano ai presunti autori di almeno due furti in abitazione commessi e denunciati nella zona dove era stato richiesto l’intervento dei carabinieri. E, infatti, parte degli oggetti che sono stati rinvenuti è stata riconosciuta e restituita ai proprietari, mentre per i restanti oggetti recuperati sono in corso ulteriori verifiche per accertare se siano stati rubati e in quale circostanze. I sette giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni e alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di furto in abitazione in concorso.