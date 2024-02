Atti osceni dentro l’auto. Denunciato a 81 anni

Compie atti osceni di fronte a una ragazza, ma la Polizia di Stato lo ha individuato e lo ha denunciato per molestie e atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un uomo di 81 anni, risultato gravato da un precedente decreto penale di condanna per il reato di molestie. La cronaca, ancora una volta deve dunque occuparsi di un incredibile episodio nei confronti di una donna da parte di un uomo anziano. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, espletate le indagini, l’hanno deferito all’autorità giudiziaria a seguito di querela della persona offesa. La donna ha infatti riferito agli agenti come, negli ultimi due anni, in diverse occasioni, era stata molestata da una persona anziana che ha più volte tentato di avvicinarla nei pressi della Stazione ferroviaria di Bastia Umbra, mostrandosi mentre si toccava le parti intime e invitandola addirittura a salire sulla sua auto. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato all’individuazione dell’uomo. Nell’ultimo episodio, avvenuto il 29 gennaio, la ragazza ha notato l’anziano masturbarsi all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi della Stazione ferroviaria e, spaventata, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato che, giunta sul posto, non è riuscita a rintracciare, nell’immediato, il soggetto, nel frattempo, allontanatosi. I poliziotti hanno effettuato un controllo della zona senza però riuscire a rintracciare il veicolo. Ma le indagini hanno consentito di acquisire i dati e tutti gli elementi utili all’individuazione dell’uomo, risultato gravato da un precedente decreto penale di condanna per il reato di molestie.

Maurizio Baglioni