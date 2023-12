"Ast: energia e discarica sono i nodi da sciogliere"

"A oggi mancano purtroppo due importanti condizioni di contesto per definire l’Accordo di programma con un profilo di sviluppo che possa migliorare anche i livelli occupazionali: un costo competitivo dell’energia e la soluzione della gestione della discarica". Così le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm dopo l’incontro sull’Ast con la proprietà. "Su questi due importantissimi temi tutte le istituzioni, europee, nazionali e territoriali sono impegnate a trovare una soluzione positiva nel più breve tempo possibile per avviare gli investimenti e definire l’Accordo di Programma di Terni. Anche le previste opere infrastrutturali – sottolineano i sindacati –, attese da anni, saranno fondamentali per accrescere la competitività di Ast e per lo sviluppo dell’intero territorio interessato". "Riteniamo – sostengono Fim, Fiom e Uilm – che Ast debba essere un importante centro produttivo per la ricchezza del territorio e del nostro paese e possa diventare un esempio di

compatibilità ambientale. Il risultato è possibile: ci sono tecnologie e fondi a disposizione. Il confronto sul piano industriale che oggi è iniziato deve essere l’investimento comune su relazioni sindacali paritarie e indispensabili per il futuro dello stabilimento che puntino da una parte a supportare il piano di investimenti e dall’altra a essere parte attiva della gestione quotidiana in azienda, tema per noi fondamentale tanto quanto il rilancio del sito. Il confronto costante con i rappresentanti dei lavoratori – concludono Fim, Fiom e Uilm – potrà garantire le basi per la condivisione di strategie e impegni futuri".