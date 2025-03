Ast e sostenibilità. La Cisl: "Tutti gli attori devono collaborare"

TERNI - "Per traghettare la fabbrica verso la sostenibilità ambientale economica e sociale – commenta la Cisl Terni all’indomani dell’incontro in prefettura su Acciai Speciali Terni Arvedi – è necessario che tutti gli attori collaborino all’insegna della partecipazione affinché si possa coniugare la produzione di acciaio con il benessere delle persone e dell’ambiente. È stato appurato che al momento non esiste una problematica nickel, i valori risulterebbero superiori rispetto ad un limite soglia che entrerà in vigore nel 2030. Sotto questo punto di vista, Acciai Speciali Terni ha dichiarato che si sta lavorando per contenere il nickel in vista di questa scadenza. La Regione Umbria ha illustrato il progetto Neoconca che vede la partecipazione anche dell’Università degli studi di Perugia a cui è stato assegnato l’avvio di uno studio epidemiologico degli impatti sanitari degli inquinanti storici ed emergenti sulla popolazione residente nel sito Sin di Papigno".