"Ast, dati ambientali nei limiti di legge"

TERNI Sono "al momento confermati" gli investimenti di Acciai Speciali Terni in tema di miglioramenti ambientali: lo fanno sapere Fiom e Cgil al termine dell’incontro convocato dal prefetto Antonietta Orlando, su richiesta unitaria dei sindacati. Presenti, oltre ai segretari dei metalmeccanici, i rappresentanti di Arvedi Ast tra cui l’amministratore delegato Dimitri Menecali, il sindaco Stefano Bandecchi, dirigenti di Regione, Arpa, Asl e vigili del fuoco. "L’azienda sta procedendo con il progetto di copertura della rampa scorie e della discarica (landfill mining) per risolvere le criticità che ancora insistono nel quartiere di Prisciano – continuano Fiom e Cgil – , garantendo, allo stesso tempo, la continuità produttiva, in modo particolare dell’area a caldo". Inoltre, Ast si è impegnata "a proseguire gli investimenti per abbassare le emissioni in aria, in modo particolare del nichel, che vedranno una diminuzione per rientrare nei parametri delle nuove direttive europee per il 2030. Tutti gli organi preposti al controllo e alla prevenzione hanno inoltre fornito dei dati ufficiali relativi ai monitoraggi ambientali e di salute, che rientrano entro i parametri delle normative".

La Fismic: "L’Arpa ha illustrato i monitoraggi effettuati negli anni che dimostrano un notevole calo dei valori di nichel nell’ambiente, in città e a Prisciano". La Uilm: "Positive ma non esaustive le analisi fatte da Ast rispetto agli investimenti ed agli obbiettivi sulle prescrizioni del nichel per il 2030. Prendiamo atto dei dati forniti dagli enti di controllo e della loro veridicità, dati tutti rientranti nei limite previsti. Positiva la richiesta di un tavolo comunale per monitorare continuamente l’aria ed i terreni circostanti"."Entro la fine di settembre sarà completata la copertura della nuova rampa scorie, che consentirà una drastica riduzione delle polveri disperse nell’atmosfera, contribuendo (si spera in maniera definitiva) a risolvere il problema ambientale di Prisciano", così l’Ugl Metalmeccanici