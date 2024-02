Assunzioni e promozioni, svolta in ospedale

L’ospedale ’Santa Maria’ si dota di una nuova organizzazione, in quella che è considerata una vera e propria rivoluzione nella quale sono coinvolte sia l’area sanitaria, sia quella tecnico-amministrativa. E riguardo al turnover del personale medico, nell’ultimo periodo è stata deliberata l’assunzione di 30 medici, 15 hanno già preso servizio e i restanti lo faranno nelle prossime settimane. Inoltre, sono stati assunti 20 infermieri e 22 operatori sanitari.

Dopo oltre un anno di lavoro con le diverse parti coinvolte, il direttore generale Andrea Casciari ha firmato tre delibere che disegnano una mappatura aggiornata della copertura dei servizi. In particolare, "nell’area del Servizio infermieristico tecnico riabilitativo ostetrico, che era quasi del tutto scoperta all’atto dell’insediamento dell’attuale direzione - sottolinea l’Azienda ospedaliera -, l’assetto è stato completamente rivisto tramite l’implementazione di un nuovo modello, più snello, orientato alla presa in carico della persona. Dopo la nomina del dirigente infermieristico, Laura Fontetrosciani, sono state conferiti 12 incarichi di funzione organizzativa, 40 di coordinamento (ex caposala), ossia ruoli considerati strategici per il buon funzionamento dell’organizzazione". Con la il nuovo organigramma aziendale sono stati previsti otto dipartimenti sanitari, 42 strutture complesse sanitarie, 6 strutture complesse amministrative, 16 strutture semplici dipartimentali, 36 strutture semplici. È stato inoltre rivisto l’assetto degli incarichi professionali, istituendo per la prima volta incarichi di altissima specialità, sia di dipartimento che di struttura complessa, incrementando altresì gli incarichi di alta professionalità. "Il tutto - sottolinea il ’Santa Maria’ - al fine di valorizzare le numerose professionalità presenti all’interno dell’Azienda ospedaliera, caratterizzandola ancora di più come Dea di secondo livello. Il nuovo assetto costituisce una vera e propria rivoluzione organizzativa, che sarà il punto di partenza per un cambio di passo ulteriore del nosocomio ternano, improntato sui principi di efficienza e incremento qualitativo e quantitativo delle attività".