Associazioni "sfrattate". Ora è scontro politico sul caso ’Multiverso-Zut’

Le convenzioni sono scadute e il Comune ha inviato ai gestori la richiesta di liberare gli spazi attualmente occupati dal Coworking Multiverso e dallo Zut!, che si trova nei locali dell’ex cinema Vittoria lungo Corso Cavour. L’indiscrezione gira in città da qualche settimana ma negli ultimi giorni la vicenda si è fatta ufficiale, con le prime prese di posizione dei gestori e con le ovvie reazioni politiche, dovute al fatto che si tratta di realtà esistenti ormai da anni.

Il primo a farsi carico della polemica è Diego Mattioli (Foligno in Comune). I toni di Mattioli sono forti: "Un attacco frontale al patrimonio culturale e imprenditoriale della città. Non si può definire in altro modo quella che sembra essere la volontà dell’amministrazione comunale nei confronti di due realtà che hanno fatto di Foligno un faro nel panorama regionale e nazionale nei settori della cultura e dell’autoimprenditoria, Spazio ZUT! e Co-working Multiverso. La "notifica di sfratto" arrivata ai gestori dello Spazio ZUT! e del co-working lascia davvero senza parole", dice Mattioli.

Al Coworking lavorano 20 attività, mentre lo spostamento dello Zut!, secondo Mattioli, rischierebbe di impedire il seguito ai progetti culturali finanziati. È fondamentale – dice Mattioli – che l’assegnazione degli spazi avvenga attraverso procedure trasparenti". Sul tema Foligno in Comune – Avs ha presentato una interrogazione: "Non possiamo assistere allo smantellamento di un capitale imprenditoriale, culturale e umano della nostra città".