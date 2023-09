Associazione Carabinieri in festa per celebrare i cento anni di attività

Si è svolto sabato il raduno promosso per celebrare i 100 anni dalla costituzione della sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri di Terni, intitolata alla medaglia d’oro brigadiere Giuseppe Ugolini. Il vescovo Soddu ha celebrato la messa in Duomo. Quindi sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari che si sono distinti in attività di servizio e solidarietà ai cittadini:  appuntato scelto Andrea Calzola, carabinieri scelto Ugo Ascione, maresciallo Giorgio Gubbiotti, appuntato scelto Sergio Bellachioma, appuntato scelto Massimiliano Giusti. A seguire, al Teatro Secci, si è tenuto il concerto della banda dell’Arma dei Carabinieri: 102 musicisti, tutti laureati in conservatorio.