Assistente odontoiatrico

Ai tanti corsi organzzati da Ecipa Umbria, agenzia di formazione di Cna, accreditata dalla regione, si aggiunge la terza edizione del corso per assistente di studio odontoiatrico (Aso). I compiti dell’Aso sono molteplici. Come prima cosa, accoglie il paziente nello studio, raccoglie le sue informazioni e lo fa mettere a proprio agio. In poche parole, si prende cura della persona, da quando entra in studio a quando lo lascia. In realtà, il primo contatto avviene al telefono: l’Aso, tra le altre masione, deve anche occuparsi della gestione delle chiamate allo studio e dell’organizzazione degli appuntamenti. Il corso per Aso di Ecipa Umbria ha una durata di 700 ore suddivise in 300 ore di lezioni (pratiche e teoriche) e 400 di tirocinio. Tra le materie: elementi di sociologia e psicologia socio/relazionale – 10 ore teoria; esercitazioni su aspetti comunicativo/relazionali – 20 ore teoria; cenni di radiologia e radioprotezione – 5 ore teoria; disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori – 20 ore teoria; elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato stomatognatico – 20 ore teoria; elementi di chimica/biochimica e microbiologia – 10 ore teoria; elementi di igiene – 15 ore teoria; tecniche di pulizia, santificazione, sanitizzazione, decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione – 15 ore teoria esercitazioni su tecniche di allestimento della postazione di lavoro, attrezzature e strumentario – 30 ore pratica; tecniche di assistenza all’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatria – 10 ore teoria; tecniche di assistenza all’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatria – 50 ore pratica;

elementi di primo soccorso – 10 ore teoria;

orientamento al ruolo – 15 ore teoria;

elementi di legislazione socio/sanitaria e del lavoro. Info sul sito di ecipa Umbria.