Assisi, torna il Cortile di Francesco. Oltre venti gli appuntamenti. Anteprima con Alessandro Baricco

Sarà la lectio "Sull’infinito" di Alessandro Baricco ad aprire, domenica, "CorporalMente", la decima edizione del Cortile di Francesco, l’evento culturale promosso dai frati del Sacro Convento: oltre 20 gli appuntamenti in programma, a cui si aggiungono le attività del Cortile nel Cortile in piazza san Francesco per tutti i quattro giorni centrali dell’evento. "Nel contesto dell’anniversario francescano delle stimmate - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento durante la presentazione di ieri - desideriamo, a partire da tante diverse prospettive, celebrare, riflettere, condividere e fare esperienza insieme di ciò che noi siamo: interiorità e corpo, senza dualismi ma nell’ottica dell’integrazione e dell’unità. In fondo - prendendo a prestito il linguaggio dell’informatica - il nostro corpo è il front-end e l’interiorità personale il back office: solo insieme sono il sito web, così come solo in questa inscindibile unità e dignità di interiorità e corpo siamo persone". "Forse è anche un dono e una grazia legati all’ anniversario delle stimate il coinvolgimento di tanti amici che ci stanno permettendo di realizzare questa edizione nel segno dell’attenzione alla nostra umanità, che tiene insieme la forza e la fragilità del corpo e la dimensione spirituale, la concretezza di ogni giorno e la speranza che non muore mai, allo stesso tempo l’essere individui e molti nelle relazioni, all’interno del nostro contesto culturale in cui sembra che a farla da padrone sia la tecnologia". "Il Comune di Assisi – ha dichiarato il Sindaco Stefania Proietti – ha sempre creduto nel Cortile di Francesco e continua a sostenerlo".