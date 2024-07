Assisi, sculture di rinascita. Opere col legno dell’alluvione

Sei sculture in legno di ulivo e un’installazione di oltre 4 metri tutte realizzate con i tronchi recuperati dalla esondazione che ha colpito il comune di Assisi nel 2023: saranno realizzate dai sette artisti che partecipano alla terza edizione del simposio internazionale del legno d’ulivo di Assisi che ha per tema "Dialogo tra spirito e materia". Marketa Varadiova, Ionel Alexandrescu, Andrea Berni, Fabio Busti, Mirko Mittempergher, Gianluigi Zeni e Giulio Valerio Cerbella, questi gli artisti che partecipano all’edizione 2024 dell’iniziativa, per cinque giorni trasformeranno il centro storico della città - piazza Santa Chiara, via san Francesco (Palazzo Frumentario), Piazza san Francesco, via Borgo Aretino e piazza del Comune - in un laboratorio a cielo aperto dove sarà possibile vederli al lavoro. "L’idea di realizzare le opere proprio con il materiale recuperato dalle aree più colpite, è un modo per tenere accesi i riflettori sul tema dell’attenzione all’ambiente" dice Fabrizio Leggio, assessore municipale al turismo. "Abbiamo voluto porre l’accento sulla sostenibilità della manifestazione e soprattutto sull’alto valore etico del recupero di materiale che ostruiva strade, sentieri e letto del fiume e che altrimenti sarebbe andato al macero – aggiunge Luisa Benevieri, direttrice artistica del Simposio – Grazie anche alla collaborazione con il Fai del Bosco di san Francesco, daremo nuova vita agli alberi abbattuti". Quest’anno il simposio si arricchisce anche di una mostra retrospettiva sulla Piazza inferiore della Basilica di san Francesco in cui verranno esposte le opere delle ultime edizioni. Verrà anche ripetuta l’esperienza del trekking urbano che si terrà il 28 luglio alle ore 10.30.