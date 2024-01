Assisi invasa dai turisti. Controlli straordinari per garantire sicurezza

Giorni di grande affluenza di visitatori, rafforzati i controlli per garantire la serenità dei turisti, ma anche per prevenire i furti in abitazione e i reati predatori: 126 le persone e 50 i veicoli identificati. Controlli straordinari sono stati predisposti dalla Questura di Perugia e hanno riguardato Assisi e Santa Maria degli Angeli, oltre che Petrignano, Palazzo di Assisi e Castelnuovo dove le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle località, le piazze e le zone residenziali più isolate.

Nel corso delle attività di prevenzione sono state identificate in tutto 126 persone e verificati 50 veicoli. Pattugliate anche chiese e basiliche, giardini pubblici, esercizi commerciali e la stazione, per prevenire scippi e spaccio di stupefacenti. Per arginare il fenomeno dei furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, sono stati effettuati 7 posti di controllo congiunti. I controlli hanno interessato anche 4 esercizi pubblici, dove si è proceduto ad effettuare delle verifiche circa il rispetto delle norme previste dal Tulps e sugli avventori al fine di accertare il rispetto del divieto di somministrazione di alcol a minori e l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati.

Assisi e territorio che si preparano agli appuntamenti che caratterizzeranno questi ultimi giorni di vacanza. Sabato 6 gennaio sono in programma le rappresentazioni conclusive dei presepi viventi di Tordandrea (ore 17 – 19.30), Petrignano (17.15 – 19.30), di San Gregorio (17.30 – 19.30). Sempre il6 gennaio, spazio alle befane ‘acrobatiche’.

A Rivotorto, alle 15.30, è in programma si assisterà al volo della befana con il parapendio, iniziativa organizzata da Alisubasio, in collaborazione con la Pro loco di Rivotorto. Ad Assisi, alle 16.30, la befana scenderà dalla Torre del Popolo in Piazza del Comune, con una calza per tutti i bambini; special guest l’attrice Liliana Fiorelli. Iniziativa a cura della Pro loco di Assisi in collaborazione con il gruppo speleologico CAI di Foligno. A Tordandrea, infine, alle 18, la ‘vecchietta’ si calerà dalla torre del Castello, grazie alla parrocchia locale.

Maurizio Baglioni