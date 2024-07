Assisi, intesa tra Comune e 12 realtà di volontariato

ASSISI - E’ stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Assisi e 12 associazioni di volontariato che operano sul territorio: Con Noi - associazione per le cure palliative, Assisi Medicina, Aucc, Angsa, Croce rossa italiana, Aido, Vi,Va., Auser, La Zattera, A.n.n.a., Avis, Confraternita Misericordia. Nella Sala della Conciliazione sono state spiegate le motivazioni che hanno spinto l’ente pubblico e il mondo del volontariato a stipulare l’accordo finalizzato ad attivare e sviluppare iniziative e progetti per migliorare la qualità della vita in un’ottica di sostegno alla comunità. Le finalità primarie sono la promozione di diritti, salute, partecipazione e inclusione sociale delle persone svantaggiate. "Vi ringrazio per il bene che fate, che va oltre il senso civico e oltre questo protocollo, e mi piace rappresentarvi come una grande coscienza collettiva solidale" ha detto il sindaco Proietti, intervenuta insieme all’assessore Massimo Paggi, alla presidente della terza commissione consiliare Marylena Massini e al segretario generale Fabrizio Proietti. In virtù dell’accordo, di durata triennale e rinnovabile, il Comune, oltre a svolgere la funzione di coordinamento, si impegna ad approvare ogni singolo progetto o azione da parte delle associazioni, a verificare l’effettivo svolgimento del progetto per valutarne l’utilità e i benefici, individuare, nell’ambito delle proprie strutture, spazi dove svolgere gli incontri alla presenza dei responsabili e comunque del personale dell’ufficio servizi sociali, che potranno pertanto mettere a disposizione competenze e informazioni, privilegiando sin d’ora la forma del patto di collaborazione.