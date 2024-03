Assisi, il rilancio del "Pincio". Arriva "Echo la Primavera". Evento per promuovere il parco

Parco Regina Margherita in cerca di un ruolo e di una ‘veste’: è stato scelto come punto di partenza per l’edizione 2024 di "Echo la Primavera", il tradizionale e storico itinerario musicale che si snoderà poi per le vie cittadine per salutare il ritorno della bella stagione. E si lavora per una sistemazione migliore, grazie anche a un finanziamento di 30.000 euro intercettato dal Comune. Il far cominciare "Echo la Primavera" – a cura dell’Ente Calendimaggio con la partecipazione delle due Parti, Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra -, domenica alle 16.30, dal Pincio, vuole essere un ulteriore segnale dopo quello invernale segnato dalla significativa creazione del "Presepe dei Leoni", iniziativa voluta dal Comitato Civico che si sta adoperando per far sì che vengano realizzati interventi per un pieno recupero dell’area verde. Manifestazione che sarà aperta, alla presenza del sindaco di Assisi Stefania Proietti, dal saluto del Magistrato dell’Ente Calendimaggio Marco Tarquinio e del portavoce del Comitato del Pincio. A seguire i cori delle due Parti eseguiranno il Coprifoco, antico inno di Assisi. Durante il percorso - accompagnato dal Gruppo Sbandieratori di Assisi -, ci sarà l’intrattenimento della Nobilissima Parte de Sopra, poi in Piazza Santa Chiara per lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi e in Piazza del Vescovado con l’intrattenimento a cura della Magnifica Parte de Sotto alle 18.45. Alle 19.15, nella Piazzetta della Chiesa Nuova, si esibiranno i cori delle due Parti e ci sarà la riconsegna al Maestro de Campo della Rosa d’Argento da parte della Madonna Primavera 2023 e la firma del Protocollo d’Intesa. L’itinerario si concluderà alla Sala delle Volte con un conviviale a cura dell’Ente Calendimaggio, con l’Istituto Alberghiero di Assisi.