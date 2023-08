Assisi, il Lyrick scopre le sue carte Ecco la stagione delle meraviglie

di Sofia Coletti

“Scopriamo le carte“: con questo slogan Il Teatro Lyrick mette in tavola la nuova, strepitosa stagione 2023-2024 che dal 30 ottobre al 20 maggio proporrà 25 spettacoli per un totale, comprese le repliche, di oltre 40 serate capaci di spaziare dal musical alla commedia, dal balletto classico alla danza hip hop, da one (wo)man show a grandi nomi della scena internazionale.

"Abbiamo davvero una buona mano di carte" dice orgoglioso Paolo Cardinali, direttore artistico dall’associazione culturale ZonaFranca che organizza la stagione con la collaborazione e il contributo del Comune. Si riparte dai grandi risultati dell’anno scorso, "con l’85% degli spettacoli esauriti, belle produzioni e ottimo afflusso di pubblico. Adesso vogliamo proseguire questo trend di rilancio, la gente ha di nuovo voglia di uscire, di incontrarsi e di partecipare". E tante, tantissime saranno le meraviglie di un cartellone "pensato per ridere, riflettere, emozionarsi e sognare. Non mancheranno sorprese, novità e grandi ritorni" sottolinea Cardinali.

Musical. Come sempre, grandi protagonisti della stagione sono i musical, tra novità o nuovi allestimenti. Ed ecco “Sister Act“ il 6 e 7 dicembre, “Il marchese del Grillo“ con Max Giusti nel ricordo di Alberto Sordi, il 13 e 14 gennaio ("è il classico dei classici, una commedia musicale targata Sistina"), “Billy Elliot“ con Giulio Scarpati e Rossella Brescia, “Chicago“, “Sette spose per sette fratelli“ e “Fame. Saranno famosi“. E soprattutto, il 20 e 21 febbraio, sarà ad Assisi “Mare fuori“, musical tratto dalla serie tv diventata un fenomeno assoluto: una trasposizione per il teatro con gli stessi attori e gli stessi brani, la regia di Alessandro Siani e un’attesa spasmodica. "Le aspettative sono enormi – dice Cardinali –, rischia di essere il trionfo o il flop dell’anno".

Le star. Siani sarà al Lyrick anche il 16 marzo con “Extra libertà“. In cartellone tanti comici e attori: Teresa Mannino inaugura la stagione il 30 e 31 ottobre con “Il giaguaro mi rende forte“ ("due serate praticamente già sold out"), quindi Andrea Pennacchi con “Pojana e i suoi fratelli“, Massimo Lopez & Tullio Solenghi il 9 gennaio in “Dove eravamo rimasti“, per celebrare il mitico Trio, Katia Follesa e Angelo Pisani, Luca Bizzarri, Vanessa Incontrada. Ma anche “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza” di e con Andrea Ortis, Giovanni Scifoni con “Frà - San Francesco, la star del Medioevo“ e due giovani talenti della risata come Max Angioni, Filippo Caccamo.

L’evento. Uno, indiscusso e imperdibile: “Slava’s Snowshow“, spettacolo fantasioso, lirico, universale e senza tempo. "Non si può spiegare, si può solo vivere", dice Cardinali che lo riporta al Lyrick dal 6 al 10 marzo, con sette repliche.

La danza. Sarà davvero di tutti i generi con uno spettacolo internazionale, il 15 gennaio: “Lights in the dark“ di E.L. Squad, compagnia di danza hip hop giapponese, pioniere dell’elettroluminescenza. E poi il Balletto di Milano, il Balletto di Roma, “Lo Schiaccianoci“ del Russian Classical Ballet , la Rbr Dance Company. Senza dimenticare il tradizionale gospel dei record, il 4 novembre.

"E’ una stagione ambiziosa, che alza l’asticella – dice l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci –. Di fatto è la stagione comunale di Assisi, la sosteniamo con un piccolo contributo e biglietti gratuiti per le scuole". Il Lyrick non ha abbonamenti. Ma offre, ricorda Cardinali, mini pacchetti convenienti a 6, 8 o 12 spettacoli e prezzi che vanno da 28 a 57 euro.