Assisi ha un grande cuore. Pacchi dono e pasti a domicilio dai volontari del ’Fortini’

È un momento che, sin dalla sua fondazione, caratterizza la società culturale "Arnaldo Fortini" nel periodo natalizio: quello di essere vicino ai più deboli, alle persone anziane e sole oltre che rappresentare un’opportunità di aggregazione nel cuore del centro storico. Nell’impossibilità di dar vita al pranzo dell’amicizia (la sede di via San Francesco, a palazzo Vallemani, è ancora interessata a lavori di ristrutturazione), il Circolo Fortini ha rinnovato la consegna di pacchi dono, distribuiti presso la sede della Caritas ‘Carlo Acutis’. Insieme ai soci del Circolo Fortini’, si sono adoperati il CVS e altri volontari oltre al personale del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi, che ha contribuito con doni oltre che aver contribuito alla consegna dei pacchetti al domicilio di persone che non hanno potuto ritirarlo personalmente.

"Oltre ai doni – spiega Pierluigi De Angelis, presidente del ‘Fortini’ – sono stati distribuiti pasti grazie al contributo di ristoranti ed attività della città di Assisi che ringraziamo per la generosa disponibilità che anche quest’anno hanno permesso il ripetersi di un’iniziativa, benché in forma ‘ridotta ‘, a suo tempo fortemente voluta anche da Carlo Angeletti che del Fortini è stato fondatore e animatore. Siamo stati sostenuti dall’ hotel la Rocca, Passeri alimentari, ristorante degli Orti, pizzeria Otello, ristorante San Francesco, trattoria da Erminio, Salam Frutta Mahmoud, Mohamed, Saleh". Società culturale "Arnaldo Fortini" che ha indetto per lunedì 30 dicembre l’assemblea ordinaria dei soci. All’ordine del giorno un solo punto, la presentazione del bilancio preventivo per l’anno 2025 e la sua approvazione.

Maurizio Baglioni