Assisi, grande partecipazione al “Piatto di Sant’Antonio“

ASSISI Il sole e un clima mite hanno salutato le manifestazioni per il Piatto di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, che ha richiamato sul sagrato della Basilica papale una folla e una miriade fra cani, cavalli e ancora pony, qualche gatto, conigli, criceti, oche, buoi, asini, capre. Il clou con la benedizione, del pane e degli animali impartita dal parroco di Santa Maria degli Angeli, padre Saul Tambini. Edizione 2024 caratterizzata da una Prioranza tutta al femminile -Stefania Proietti, Francesca Bianconi, Tiziana Borsellini, Rossana Calzolari, Marcella Della Bina, Valentina Di Pasquale, Maria Cristina Lollini, Barbara Marconi, Rita Nardone, Daniela Rosati, Roberta Rosati e Alessandra Tarpanelli – che ha organizzato i vari momenti della manifestazione in onore del patrono degli animali. Una devozione per Sant’Antonio Abate forte nella cittadina della Porziuncola, con gli angelani grati al Santo per aver preservato – tra il 1850 e il 1860 - il paese dalla morìa dei cavalli che stava colpendo il territorio. Al tempo venne offerto un pasto ai poveri, elemento giunta sino a noi con il ‘piatto’, nel segno della solidarietà, del servizio, della socialità. Mattina aperta dal raduno delle prioranze e poi dalla messa nel corso della quale c’è stata l’investitura dei Priori Entranti 2025, Serventi per il 2026, con un ritorno all’antico, sono tutti uomini: Paolo Capezzali, Eolo Cicogna, Andrea Cipriani, Cristian Lutazi, Roberto Mazzoli, Alessandro Mencarelli, Alessandro Neri, Alessandro Perticoni, Francesco Polticchia, Luca Quacquarini, Spartaco Rossi, Danilo Truffarelli. Poi la processione per le vie cittadine, con la statua di Sant’Antonio abate, con la musica della fanfara a cavallo della polizia di Stato, le prioranze degli anni passati, autorità civili e militari, il vicesindaco Valter Stoppini. Nel pomeriggio, al Teatro Lyrick, lo spettacolo della scuola primaria “Patrono D’Italia“ - Istituto Comprensivo Assisi 2 e, in serata, l’estrazione della lotteria e la strufolata.

Maurizio Baglioni