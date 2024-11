Assisi al centro del turismo. Parte la nuova campagna firmata dalla ’Armando Testa’

La città e il territorio puntano a chiudere in crescendo l’anno e a iniziare al meglio il 2025, anno giubilare e della canonizzazione del Beato Carlo Acutis. Per questo è partita in questi giorni la campagna di comunicazione dedicata alla promozione del turismo invernale 2024-2025 nella città di Assisi. È firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa, su incarico del Comune, con l’obiettivo di raccontare la varietà e la ricchezza delle attività in programma per le feste di Natale e di fine anno, dando al contempo ad Assisi il ruolo di capitale del turismo a 360 gradi: un luogo ricco di attrattive per visitatori di ogni tipo, non solo per chi ricerca l’esperienza religiosa. Una campagna, proposta sino ai primi di gennaio 2025, che è multicanale, dal web, ai social, ai mezzi tradizionali. Prevede infatti una pianificazione mirata nel circuito di affissione delle metropolitane di grandi città italiane come Roma e Milano, l’utilizzo di impianti sul territorio umbro e di contenuti digitali mirati sui canali social ufficiali della promozione turistica del Comune di Assisi. "Proseguiamo con la strategia di promozione e comunicazione nazionale - afferma l’assessore al turismo, Fabrizio Leggio - con l’obiettivo di consolidare definitivamente Assisi fra le mete turistiche più importanti del periodo natalizio. La campagna rafforza e rilancia il brand iconico ‘Sì Assisi’, lanciato la scorsa primavera, che ha reso la nostra città ancor più protagonista come luogo ideale di vacanza in ogni periodo dell’anno, con opportunità straordinarie per diversi target. L’idea creativa è la declinazione natalizia di quella studiata in occasione della campagna per il turismo estivo: nel nome di Assisi, che al centro ha un "Si", c’è la risposta a tutto ciò che si possa chiedere a un’esperienza memorabile".