Assegnate alle aziende sanitarie tutte le risorse a disposizione

La Giunta regionale ha deliberato il riparto del fondo sanitario 2023 a favore delle aziende sanitarie per la chiusura dei bilanci di esercizio. La verifica da parte del tavolo Mef di fine 2023 - ricorda Palazzo Donini - ha già confermato l’equilibrio economico finanziario del sistema sanitario umbro e pertanto al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio anche alle singole aziende, che presentavano ancora un potenziale disavanzo rispetto ai dati di pre-consuntivo, sono state assegnate tutte le risorse a disposizione. "Grazie alle politiche governative e regionali messe in atto in questi anni, anche in termini di reperimento di risorse, si è riusciti a ricondurre in equilibrio il sistema". Palazzo Donini evidenzia che tale equilibrio, "figlio di un percorso che ha visto anche l’attuazione del Piano di efficientamento e riqualificazione deliberato dalla Giunta per il 2022, e aggiornato nel 2023, permetterà finalmente di poter tornare a programmare nuovi investimenti in campo sanitario e migliorare le prestazioni ai cittadini da parte delle Aziende sanitarie umbre".