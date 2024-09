Assalto in solitaria al Postamat. Prova a forzare l’erogatore ma scatta subito l’allarme

Tentato assalto al Postamat di via Settevalli. Le segnalazioni di allarme giunte nella notte agli operatori sala di controllo di Poste Italiane competente per territorio, come conferma l’azienda, hanno consentito di rilevare le immagini di un individuo con il volto coperto intento a forzare l’erogatore delle banconote. Gli operatori hanno prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che al loro arrivo, hanno verificato i segni d’effrazione lasciati sull’Atm presumibilmente dal soggetto visto fuggire, che al momento avrebbe fatto perdere le sue tracce. Successivamente le immagini catturate dalle telecamere, richieste dagli agenti, sono state inviate per facilitare l’identificazione del malvivente.

Lo sportello Postamat è stato temporaneamente messo fuori servizio per prevenire ulteriori danni o tentativi di furto. Un episodio analogo si era verificato, una decina di giorni fa a Mugnano, quando ad essere preso di mira, però, fu il bancomat di una banca, già assaltato nel 2017. Il rumore provocato dai ladri, intenzionati a far detonare esplosivo per forzare lo sportello, aveva, in quel caso, messo in allerta i residenti della zona, a partire da quelli che vivono sullo stesso palazzo.

Erano stati proprio i cittadini, affacciandosi, a far desistere i malviventi. In questa ultima circostanza, il sistema di sicurezza dell’Atm ha impedito che il colpo andasse a segno. Poste Italiane ricorda come tutti nei 196 uffici postali della provincia di Perugia sono presenti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da circa 680 telecamere.

Luca Fiorucci