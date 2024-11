Aspettando Re Lear C’è Preziosi a Solomeo

"Ho immaginato un Re non semplicemente arrivato alla fine dei suoi anni, a un passo anagraficamente dalla morte, ma piuttosto spinto dalle circostanze e dalla trama a cercare nella maturità, e non nell’età, il tassello conclusivo della propria vita". Così Alessandro Preziosi, attore tra i più amati e apprezzati da pubblico, racconta “Aspettando Re Lear“ (nella foto), lo spettacolo da lui interpretato e diretto che sarà in scena a Solomeo questo lunedì alle 21 nell’ambito della stagione 24/25 del Teatro Cucinelli.

“Aspettando Re Lear“ di Tommaso Mattei è una versione contemporanea della tragedia di William Shakespeare, che si concentra sulle vicende dei personaggi positivi della trama approfondendo con attualità il rapporto tra padri e figli e con molti rimandi al teatro di Beckett. La pièce mette a fuoco il momento chiave della tragedia: la tempesta che colpisce Re Lear mentre vaga nella landa desolata per sottrarsi alla crudeltà delle due figlie che si sono spartite il regno, da cui scaturisce una lucida riflessione sul rapporto tra padri e figli e tra uomo e natura. La regia di Preziosi, con immersiva visionarietà, si avvale dell’innovativa presenza nello spazio scenico delle opere di Michelangelo Pistoletto, con materiali artistici che rappresentano tutto il percorso del maestro biellese e che si animano magicamente della presenza degli attori. "L’impazienza che accompagna il rocambolesco circolo di eventi in cui Re Lear travolge prima di tutto sé stesso e quindi gli altri, mi ha suggerito di creare uno spazio mentale teatralmente e scenicamente reso materico dalle opere in scena", dice Preziosi che rinnova anche la sua collaborazione con Giacomo Vezzani, autore delle musiche originali.

Sul palco Preziosi sarà affiancato da Nando Paone nel ruolo di Gloucester e da una compagnia affiatata di interpreti con Arianna Primavera nel ruolo di Cordelia, Roberto Manzi in quello di Kent e Valerio Ameli nelle vesti di Edgar.

I biglietti si possono prenotare al Botteghino Tsu telefonando allo 075.57542222 o acquistare al botteghino del Morlacchi e a quello del Cucinelli, che lunedì sarà aperto dalle 19

S.C.