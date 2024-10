’Aspettando Re Lear’, Alessandro Preziosi a Solomeo. Evento in scena per l’omaggio a Glauco Mauri

Come promesso, la stagione di Solomeo rende omaggio a Glauco Mauri, il grande attore recentemente scomparso che proprio in questi giorni avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Cucinelli con il “De profundis“ di Oscar Wilde. Come tributo, il Teatro Stabile dell’Umbria ospita a Solomeo, lunedì 18 novembre alle 21, Alessandro Preziosi (nella foto) con lo spettacolo “Aspettando Re Lear“ di Tommaso Mattei, da William Shakespeare: una versione contemporanea della tragedia che si concentra sulle vicende dei personaggi positivi della trama e approfondisce con grande attualità il rapporto tra padri e figli. Premesse necessarie di questo omaggio: Re Lear di Shakespeare e lo scrittore Samuel Beckett sono stati due punti di riferimento importanti nel percorso artistico di Glauco Mauri. Quanto ad “Aspettando Re Lear“, la regia di Preziosi, con immersiva visionarietà, si avvale dell’innovativa presenza sul palco delle opere di Michelangelo Pistoletto: materiali artistici che rappresentano tutto il percorso del maestro biellese e che si animano magicamente della presenza degli attori definendo la scacchiera onirica e concettuale della messa in scena.

Preziosi è affiancato da Nando Paone nel ruolo di Gloucester e da Arianna Primavera nel ruolo di Cordelia, Roberto Manzi, Kent, e Valerio Ameli, Edgar. Le musiche originali di Giacomo Vezzani seguono con tensione e pathos tutto il percorso della discesa nella follia del patriarca scespiriano e lo sprofondare nell’oblio della cecità della fidata alternando ritmi martellanti a struggenti epiche fino al commovente finale. "Ho immaginato un Re – dice Preziosi – non semplicemente arrivato alla fine dei suoi anni, ma spinto dalle circostanze e dalla trama a cercare nella maturità, e non nell’età, il tassello conclusivo della propria vita". Info e prenotazioni al Botteghino Tsu, allo 075 57542222.