Asm approva il bilancio. Nuovo presidente

TERNI Approvato il bilancio 2023 dell’Asm. Contestualmente è stato presentato anche il bilancio di sostenibilità della multiutility ternana, partecipata del Comune di Terni per il 55% e dal Gruppo Acea per il 45%. "Il bilancio restituisce un dato molto positivo - fa sapere la società – : nel 2023, l’anno della ripartenza grazie al closing con Acea, Asm ha messo in campo investimenti per 7 milioni di euro ed ha raggiunto un patrimonio netto di 83 milioni, chiudendo in utile di 3 milioni e 300mila euro che va a rafforzare la struttura patrimoniale della società". L’assemblea ha anche nominato il nuovo presidente designato dal Comune di Terni, Gabriele Ghione, generale e ingegnere, ex direttore della Fabbrica d’Armi. "A nome dell’intero cda– dichiara l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio - ringrazio il presidente uscente per la dedizione e l’entusiasmo con cui ha guidato l’azienda in questi anni, anche in una fase di cambiamento strategico. Al tempo stesso il più caloroso benvenuto al nuovo presidente. Chiudiamo il 2023 con un valore aggiunto distribuito in varie forme al territorio pari a quasi 70 milioni di euro. Crescente in questo complesso percorso di normalizzazione è stata la collaborazione con il Comune socio, da ultimo testimoniata dal raggiungimento di un accordo storico con Ast". "Mi metto subito al lavoro per portare a termine il nuovo piano industriale di Asm, impegnandomi a garantire le migliori sinergie fra il socio pubblico ed il socio privato per rendere Asm un volano dell’economia locale, così Ghione. "Siamo soddisfatti soprattutto per la riduzione della Taric avvenuta grazie alla transazione con Ast e allo spirito di collaborazione venutosi a creare con Acea", così il vicesindaco Riccardo Corridore.