Asilo da ricostruire, risolto il contratto con la ditta

E’ iniziata la corsa contro il tempo per cercare di non perdere il finanziamento da un milione e 700 mila euro del Pnrr ottenuto per costruire ex novo l’asilo di Sferracavallo. Con determina dirigenziale dell’ufficio Lavori Pubblici e successiva validazione del responsabile unico del provvedimento, il Comune ha disposto la risoluzione del contratto "per gravi inadempienze contrattuali" con la ditta aggiudicataria dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola per l’infanzia “Collodi“.

La ditta non ha iniziato i lavori che tuttavia devono essere conclusi entro il mese di marzo del prossimo anno a pena della revoca del finanziamento. "Una decisione – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo (foto) – presa all’esito di una puntuale verifica effettuata dagli uffici comunali e dalla direzione dei lavori sullo stato di avanzamento dell’intervento. Ora l’impresa avrà venti giorni di tempo per sgombrare il cantiere e consentire le attività necessarie alla ripresa dei lavori.

Nel frattempo, infatti, non ci sarà bisogno di indire un nuovo bando di gara ma, come previsto dalla normativa, si procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori e quindi garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Pnrr".