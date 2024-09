Ascanio Celestini per il gran finale di ’Isola Prossima’

Un grande nome, Ascanio Celestini, chiude in bellezza la quarta edizione di “Isola Prossima“, il festival organizzato da Arpa Umbria per un viaggio tra arte, scienza e riflessione sociale con conferenze, laboratori, spettacoli teatrali e mostre d’arte, tutti focalizzati su tematiche ambientali, scientifiche e di sostenibilità. L’appuntamento finale si tiene domani alle 21.15 al Teatro Secci di Terni dove Ascanio Celestini (nella foto) porterà in scena “Il piccolo paese“, il suo spettacolo che unisce storie vecchie e nuove in un racconto che mescola satira e riflessione sociale. Accompagnato dalle melodie della fisarmonica di Gianluca Casadei, l’artista porterà il pubblico in un piccolo paese dove le storie quotidiane si intrecciano con la satira e la profondità del teatro narrativo alla scoperta di un mondo dove i personaggi sembrano piccoli solo perché si osservano da lontano. Da Toni Mafioso a Toni Corrotto, dalle vicende del piccolo fornaio fino alle ironiche riflessioni sul sistema educativo, ogni racconto di Celestini è un pezzo di realtà visto da una lente critica e umoristica, in linea con la filosofia dell’artista e scrittore romano con un lavoro che nasce dalla ricerca sul campo, dall’indagine nella memoria di eventi e questioni legate alla storia recente e all’immaginario collettivo. L’ingresso allo spettacolo è libero con prenotazione si www.eventbrite.com.

Intanto a Perugia prosegue fino al primo dicembre a Palazzo della Penna la mostra “Isola Prossima. Aere”, dedicata al tema dell’aria rivisitata dall’estro creativo di 25 artisti contemporanei.