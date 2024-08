Artisti emergenti al ’Sintonia . Music Contest’

TODI - Un evento nuovo, una competizione musicale i cui partecipanti saranno artisti emergenti, accenderà la frazione di Pantalla. Si tratta del Sintonia Music Contest in programma venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto presso l’area verde del paese, su iniziativa dell’ associazione Musica Città Pantalla – la stessa che da tanti anni organizza l’omonima festa agostana - e Music Summer Pub. Oltre 250 le domande di partecipazione, in gruppo e/o solisti, pervenute da ogni angolo della penisola, da Trento a Messina, da Udine a Palermo. A fregiare il contest di autorevolezza è la giuria di esperti provenienti sia dal mondo radiofonico che da quello orchestrale e bandistico, che valuterà i 30 brani che hanno superato la preselezione. Si tratta di Alessia Pellegrino, direttrice artistica di Radio Godot e conduttrice del programma "E che caso"; Manuel Saraca, la voce del weekend di Radio Subasio; Filippo Firli, per 25 anni una delle voci più amate di RDS e attualmente in forza a Radio Montecarlo; Antonio Diotallevi, diplomato in fagotto al Conservatorio di Musica "Morlacchi" di Perugia e direttore di numerose bande locali, tra le quali quella "Pasquale del Bianco" di Pantalla. La prima metà dei 30 artisti in gara si esibirà nella serata di venerdì 2; la seconda in quella di sabato 3. Domenica 4 agosto, in occasione della finalissima, verranno riproposti i 10 brani che avranno ottenuto l’accesso alla fase conclusiva e ognuno porterà sul palco una cover a scelta. In palio, come premio complessivo, 8.000 euro, che verranno divisi tra primo, secondo e terzo classificato. Durante il fine settimana sarà operativa la paninoteca di Musica Città "Che te ce metto?", che quest’anno aprirà qualche giorno in anticipo rispetto al tradizionale svolgimento della festa, in programma dal 9 al 18 agosto. Parte dei proventi sarà devoluta in favore dell’associazione "Insieme per volare". s.f.