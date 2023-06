Arte in festa Porte aperte ai musei umbri

Ingresso gratuito, visite guidate, concerti e iniziative speciali. E’ una giornata di festa per tutti i musei e i parchi archeologici statali dell’Umbria che oggi - come ogni prima domenica del mese - sono aperti gratuitamente e arricchiscono l’offerta con un bel cartellone di eventi, così da permettere a tutti, ai cittadini e ai tanti turisti - di godere del patrimonio culturale italiano in modo accessibile e inclusivo..

Cominciando da Perugia, porte aperte alla Galleria Nazionale dell’Umbria che anche ieri ha registrato lunghe file per entrare, grazie allo strepitoso appeal della mostra dedicata “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo) ormai al rush finale (chiude domenica 11 giugno). Sempre in città l’itinerario prosegue con il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria in piazza Giordano Bruno dove alle 17 per la rassegna “Il capolavoro al Manu“ c’è il concerto di Camilla Wang, Alessio Wang, Tazio Aprile, Pietro Bizzarri, Matteo Giorgetti, studenti della classe di pianoforte di Christa Bützberger, che eseguiranno musiche di Bach, Händel, Czerny, Carl Philipp Emanuel Bach, Beethoven, Ravel, Schumann.

Ci sono poi l’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Ponte San Giovanni (aperto dalle 9 alle 13) e la Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto, che oggi propone “Armonie… a quattro zampe“, una giornata di beneficenza dedicata agli animali con iniziative dalle 11 alle 14.30 tra visite guidate, aperitivo e fotografie per “L’angolo dei ricordi“.

Ingresso libero anche a Castello Bufalini di San Giustino, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto (alle 10 c’è anche la visita guidata al Teatro Romano) e alla Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto. E ancora, sempre oggi si possono visitare liberamente a Gubbio Palazzo Ducale per rivivere gli spazi che furono di Federico da Montefeltro e il Teatro Romano e l’Antiquarium e a Campello il Tempietto sul Clitunno, aperto oggi dalle 11 alle 19. A Orvieto ci sono il Museo Archeologico Nazionale e la Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo (con orario 9-19) e l’Area archeologica di Carsulae a Terni, da visitare non stop dalle 8.30 alle 19.30.

Sofia Coletti