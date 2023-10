Arte in festa I bambini protagonisti al museo

PERUGIA

All’insegna di “Apriti Museo“ tutta l’Umbria festeggia oggi il ritorno di “F@mu - la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo“ che schiera un ricco programma di eventi, laboratori creativi, visite speciali e giochi dedicati ai bambini e alle loro famiglie con l’obiettivo di sviluppare nei più piccoli l’amore verso l’arte e il patrimonio culturale, con esperienze che uniscono gli aspetti ludico-creativi a quelli didattici. Testimonial dell’evento è Greg Heffley protagonista del best seller di Jeff Kinney, “Diario di una schiappa“ che sarà anche nel “Taccuino F@mu“ che verrà regalato a tutti i bimbi partecipanti.

Ecco allora le iniziative offerte dalla Direzione Regionale Musei dell’Umbria. A Perugia l’Ipogeo dei Volumni (nella foto sopra) propone alle 10 una visita guidata per famiglie, seguita da giochi a tema come “Gioco dell’oca etrusco” e con il Kottabos del simposio. A Villa del Colle del Cardinale ci sono visite guidate gratuite alle 11 e alle 17 (previo acquisto del biglietto di ingresso). L’itinerario prosegue Al Museo Paleontologico “Boldrini“ di Pietrafitta con una visita guidata per famiglie alle 16, alla Rocca Albornoz e museo nazionale del Ducato di Spoleto con giochi e attività per i più piccoli alle 11 e al Tempietto sul Clitunno a Campello dove i giochi didattici e le attività per i bambini si tengono dalle 15.30 alle 16.30. A Palazzo Ducale di Gubbio ci sono visite guidate e laboratori didattici per i più piccoli alle 10.30 e alle 16, nell’Area Archeologica di Carsulae alle 16 c’è “Sì viaggiare!“, una passeggiata lungo la via Flaminia e laboratorio creativo per realizzare un personale taccuino. Al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto Laboratorio di manipolazione dell’argilla, dalle 15 alle 18 e alla Necropoli Etrusca del Crocifisso del Tufo alle 16 Laboratorio di scrittura etrusca su argilla. Castello Bufalini a San Giustino inaugura alle 10 i nuovi pannelli tattili con visita.

Tanti sono i musei che aderiscono alla Giornata. Sempre a Perugia la Galleria Nazionale dell’Umbria propone varie attività per bambini dalle 10.30 alle 16.30 e Palazzo Baldeschi offre attività per bambini e adulti, dalla visita guidata alla mostra “Nero Perugino Burri“ ai laboratori creativi. Ad Assisi appuntamenti alle 18 al Museo Diocesano e Cripta di San Rufino, a Città di Castello alle 15 c’è la visita formato famiglia “sole Luna Stelle” a Palazzo Vitelli alla Cannoniera sede della Pinacoteca. A Orvieto il Museo Etrusco “Claudio Faina” aderisce all’iniziativa con una divertente ricerca-gioco sui reperti, a Narni si va alla Pinacoteca del Museo di Palazzo Eroli e al Museo Multimedievale. Al Museo della Canapa di Sant’ Anatolia di Narco edu-giochi dalle 15.30 alle 17. Tutti gli appuntamenti sono sul sito www.famigliealmuseo.com.

Sofia Coletti