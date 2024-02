Arte e libro, “La forza delle donne“ a Palazzo Oddi

“La forza delle donne“ è il titolo dello speciale pomeriggio, articolato in due tempi, che la Fondazione Macsa propone domani alla Casa Museo di Palazzo degli Oddi Marini Clarelli, in via dei Priori. Il primo tempo, alle 16.30 è una visita guidata con Costantino D’Orazio, neo-direttore dei Musei Nazionali di Perugia, alla Galleria dei Quadri al piano nobile del palazzo, in particolare ai dipinti del Guercino “Lucrezia romana“ (nella foto) e “Diana cacciatrice“. Un saluto da parte del pubblico di Perugia ai due quadri che non si sono mai mossi dalla città e che andranno dalla fine di marzo 2024 a Torino per la mostra organizzata dei Musei reali “Guercino.Per la visita guidata l’appuntamento è alle 16.15 al portone del palazzo.

La seconda parte dell’iniziativa, all 17.30 nel salone affrescato al pianterreno, è la presentazione del libro di Erica Bernardi e Giuseppina Di Gangi “Fernanda! Fernandissima! Wittgens alla prova della modernità“. Le autrici, una storica dell’arte (Erica Bernardi) e un architetto (Giuseppina Di Gangi) hanno messo a fuoco con questo saggio un ulteriore tassello per ricostruire quella straordinaria figura che è stata Fernanda Wittgens (1903-1957), storica dell’arte, direttrice della Pinacoteca di Brera e soprintendente. Ne parlano Matteo Ceriana, che ha avuto una lunga “militanza” come funzionario storico dell’arte nella Pinacoteca di Brera, e Costantino D’Orazio, che offrirà uno sguardo nuovo braidense) su cosa significasse per Fernanda la “prova della modernità”. Saranno presenti e interverranno le due autrici, l’ingresso è libero.