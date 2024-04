Arte che passione, torna la rassegna dell’antiquariato. Tesori all’Umbriafiere, Assisi è la grande novità

Il taglio del nastro è fissato questo pomeriggio alle 18.30 all’Umbriafiere con l’inaugurazione ufficiale che darà il via a un nuovo viaggio nella bellezza, antica e contemporanea. E’ tutto pronto per l’edizione numero 49 di “Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra“, storica rassegna dell’antiquariato, aperta da domani a domenica 28 e da quest’anno in doppia sede: a Bastia, nei padiglioni dell’Umbriafiere e ad Assisi, a Palazzo Monte Frumentario, di nuovo nella città serafica dove la rassegna è nata nel 1973: qui verranno allestiti tre piani, uno per i capolavori dell’arte l’antica, due per artisti contemporanei e gallerie d’arte moderna e contemporanea, con performance live e opere realizzate in diretta. All’Umbriafiere di Bastia verrà esposto il grande antiquariato con oltre 80 importanti galleristi italiani e stranieri: opere d’arte antica, moderna e contemporanea, con singolari sculture erotiche, oggetti, complementi d’arredo, mobili, grafiche, design, e perfino moto d’epoca appartenute a campioni internazionali.

Quanto agli orari, la sede di Palazzo Monte si potrà visitare tutti i giorni dalle 10 alle 20, quella dell’Umbriafiere di Bastia dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20 e dal venerdì alla domenica e i festivi dalle 10 alle 20. 20

Il biglietti può essere acquistato direttamente in fiera oppure online, sul circuito Ticket Italia e permette l’ingresso a entrambe le sedi della mostra anche in giorni diversi con agevolazioni per ragazzi: ingresso gratuito fino a 14 anni, ridotto a 10 euro da 14 a 18 anni, e per le scuole, che possono contattare la segreteria ([email protected]) per prenotare e organizzare la visita.

Inoltre, i visitatori potranno usufruire di un servizio navetta gratuito da Umbria Fiere ad Assisi e viceversa, a orari prestabiliti.