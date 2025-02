Art Bonus, restaurata la lapide ai Caduti della Grande Guerra

PERUGIA - La comunità di San Martino dei Colli ha celebrato il ritorno allo splendore della lapide dedicata ai Caduti della Grande Guerra (1915-1918), riportata alla sua bellezza originaria grazie ai lavori di restauro finanziati attraverso l’Art Bonus Perugia. Il monumento, collocato nel muro absidale della chiesa parrocchiale, è un simbolo di memoria per il borgo fin dal 14 settembre 1919. Il restauro, finanziato dalla Pro Loco con una donazione di 2.234,70 euro, ha permesso di restituire leggibilità ai nomi incisi sulla lapide e di far riemergere un fregio decorativo scomparso da oltre 50 anni. "Abbiamo voluto finanziare il restauro per far rivivere il nostro paese nel miglior modo possibile", ha dichiarato Marco Scorpioni, presidente della Pro Loco. L’assessore Francesco Zuccherini ha sottolineato il valore dell’Art Bonus come strumento per la riqualificazione del patrimonio cittadino: "Grazie a questo meccanismo innovativo, non solo restauriamo monumenti pubblici, ma riscopriamo le bellezze disseminate in quartieri e frazioni di Perugia".