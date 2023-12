Arsenii Mun, un talento esplosivo all’Auditorium

Scende il sipario sulla stagione 2023 degli Amici della Musica di Foligno con un concerto che stasera alle 21 chiude un intenso anno di note, suoni e star. Sul palco dell’Auditorium San Domenico sale il pianista russo Arsenii Mun (nella foto), un giovane talento in vertiginosa ascesa. Appena ventiquattrenne, Mun è infatti il vincitore del Premio assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” 2023, al quale si sono aggiunti, caso più unico che raro, il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria non veniva concesso da quasi tre decenni) e il Premio del Pubblico, conquistato grazie al voto online di una moltitudine di spettatori da tutto il mondo.

Nato a San Pietroburgo nel 1999, nel 2009 – a dieci anni - ha debuttato con un’orchestra sinfonica alla Filarmonica di San Pietroburgo e nel 2014 ha tenuto il suo primo recital alla Mozarthaus di Vienna. Vanta premi in tutto il mondo e che si è già esibito con prestigiose orchestre in Russia e dal 2022 ad oggi in molte città americane e europee. Stasera al San Domenico Arsenii Mun suonerà brani di Bach-Busoni “Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659”, la Sonata in mi bemolle maggiore HOB XVI:52 di Haydn, Chopin Barcarolle op. 60 e Tre mazurche, Liszt Rapsodia ungherese n. 2. E si esibirà, piacevole coincidenza, nella città dove Arturo Benedetti Michelangeli, ha le radici. Il padre era nato a Foligno.

Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it.