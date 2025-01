Arsenii Moon, tutta la magia del pianoforte . Il giovane talento della musica illumina a Solomeo

Un nuovo e luminoso talento della musica internazionale per il primo, straordinario appuntamento dell’anno per la stagione varata dalla Fondazione Perugia Musica Classica e dalla Fondazione Cucinelli: Arsenii Moon (nella foto), giovane pianista russo è grande protagonista del concerto che si terrà questa domenica 12 gennaio alle 17.30 al teatro Cucinelli di Solomeo. Vincitore assoluto nel 2023 del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, Arsenii Moon si è aggiudicato in quel contesto anche il Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, e per questo non concesso da quasi tre decenni. E’ stato votato online da una stragrande maggioranza di spettatori da tutto il mondo, aggiudicandosi il Premio del Pubblico. Domenica a Solomeo Moon eseguirà la “Sonata per pianoforte K. 332“ di Mozart, la “Sonata n. 2“ di Scriabin, “Cloches à travers les feuilles“ di Debussy e “Gaspard de la nuit“ di Ravel, per concludere con l’Andante Spianato et Grande Polonaise brillante op. 22 di Chopin. Nato a San Pietroburgo nel 1999, Arsenii Moon ha debuttato a soli 10 anni con un’orchestra sinfonica alla Filarmonica di San Pietroburgo, e nel 2014 ha tenuto il suo primo recital alla Mozarthaus di Vienna. In questi anni ha già vinto numerosi concorsi internazionali e si è esibito in importanti sedi in Russia, Stati Uniti ed Europa. Il giovane talento, originario della Corea del Sud, ha stupito il mondo della musica classica con le sue interpretazioni brillanti e originali di Bach, Beethoven e Chopin. Il suo concerto sarà un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei più grandi giovani artisti del nostro tempo.

Info e biglietti sul sito www.perugiamusicaclassica.com