Arrivano i fondi per il campo di San Marco

Due le variazioni urgenti approvate ieri pomeriggio dal Consiglio comunale. La prima è èassata con 18 voti a favore e 10 astenuti e riguarda la ratifica della variazione urgente al bilancio 2024-2026 adottata dalla giunta con delibera 367/2024 per utilizzare il contributo stanziato in favore del Comune di Perugia di quasi 165mila euro con decreto del Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di attività extrascolastiche di carattere ludico-ricreativo. La seconda variazione (anche questa approvata co con 18 voti favorevoli e 9 astensioni) riguarda sempre una decisione di variazione urgente al bilancio adottata dalla giunta con delibera n. 437/2024 al fine di utilizzare il contributo della Regione Umbria per il progetto "riqualificazione energetica impianto di riscaldamento, relamping del campo da calcio di San Marco", nonché per utilizzare un contributo del ministero Infrastrutture per fondo adeguamento prezzi materiali da costruzione.