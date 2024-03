Arriva Stella Assange per il Premio “Federico Caffè“. E Di Battista racconta Julian a San Francesco al Prato

Perugia accende i riflettori su Julian Assange (in una foto di repertorio), giornalista e attivista australiano, fondatore di Wikileaks, in attesa di conoscere il verdetto dell’Alta Corte di Londra sull’estradizione richiesta dagli Stati Uniti, per aver pubblicato documenti segreti. La moglie di Julian, Stella Assange sarà in città per il premio “Federico Caffè“, una due giorni, domani e venerdì, dedicata al celebre economista. "La Politica economica al Servizio delle persone" sarà il tema dell’iniziativa e l’incontro di Perugia, spiegano gli organizzatori, "si concentra sull’importanza degli aspetti umani e sociali nella definizione implementazione delle politiche economiche, che è stato uno dei punti centrali della riflessione di Caffè". Alle 16 di venerdì, nell’aula seconda di Economia, il Gruppo Caffè, composto da circa 700 membri, consegnerà il premio intitolato all’economista a illustri personaggi che si sono distinti nel campo della politica economica, della impresa e del giornalismo. Stella Assange ritirerà il premio per Julian, premiato insieme all’imprenditore Brunello Cucinelli, l’economista Grazia Ietto Gillies, il professor Nicola Acocella, il giornalista Luca Ginetto e poi illustri economisti, giornalisti e imprenditori.

Intanto stasera alle 21 all’Auditorium San Francesco, come anteprima speciale del festival “Encuentro“, sarà di scena Alessandro Di Battista con il suo spettacolo “Assange. Colpirne uno per educarne cento“ nel quale ripercorre a teatro le incredibili vicende del fondatore del sito WikiLeaks. "Una storia – dice – che riguarda la libertà di stampa in Occidente, dunque la nostra stessa libertà". Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni per la regia di Samuele Orini. Alla stesura dei testi di Alessandro Di Battista hanno collaborato Luca Sommi e Niccolò Monti, biglietti su TicketOne e TicketItalia.