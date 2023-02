Arriva la Tirreno-Adriatico Città mobilitata per la gara

L’esercito degli appassionati delle due ruote e la città di Foligno pronti ad accogliere l’arrivo della Tirreno-Adriatico. La corsa internazionale di ciclismo, classicissima di Primavera, manca a Foligno dal 2019. Arriverà mercoledì 8 marzo a conclusione della terza tappa che prenderà il via da Follonica e si concluderà sul tradizionale traguardo di via Nazario Sauro. La tappa Folonica – Foligno è una delle più lunghe della corsa (214 chilometri) per lo più pianeggianti, percorso adatto per ipotizzare il successo di un velocista. Se per la città di Foligno rappresenta una ghiotta occasione per promozionare l’immagine del territorio, a livello di competizione è uno degli appuntamenti più attesi nel panorama delle corse in calendario in questo avvio di stagione. L’arrivo della tappa potrebbe rappresentare una grossa boccata di ossigeno anche le strutture ricettive della città. La Tirreno – Adriatico arriva dopo la corsa delle Strade Bianche in calendario sabato 4 marzo a Siena, e che successivamente parteciperanno dopo la corsa dei Due Mari, alla Milano–Sanremo. L a "T – A" sarà un autentico trampolino di lancio per la corsa in calendario domenica 19 marzo. Tanti i big del ciclismo internazionale iscritti alla corsa dei Due Mari, pronti a spezzare il predominio di Tadej Pogacar, colui che si è assicurato le ultime due edizioni. In questi giorni l’amministrazione comunale ha predisposto interventi di manutenzione alla carreggiata lungo le strade interessate al passaggio della corsa. Corsa che attraverserà il territorio di Spello per entrare a Foligno, attraversare viale Firenze, porta Ancona, San Felicianetto, stazione ferroviaria, per immettersi in via Nazario Sauro dove è posizionato lo striscione del traguardo.

Carlo Luccioni