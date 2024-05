Arriva la spinta di Conte: "L’Umbria volti pagina"

PERUGIA – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna in Umbria dopo la presentazione del manifesto per l’Umbria 5 Stelle frutto del lavoro dei gruppi territoriali che si era tenuta lo scorso novembre all’auditorium Capitini di Perugia. Conte sarà domani a Foligno, Gubbio e Perugia a sostegno dei candidati sindaco appoggiati dal Movimento 5 stelle. Il programma prevede come prima tappa Foligno con incontro pubblico con il candidato sindaco Mauro Masciotti e alle 11.30 punto stampa al comitato elettorale in via Mazzini 15. Successivamente sarà a Gubbio per una passeggiata in centro e alle 15.00 incontro con la candidata sindaca Alessia Tasso. Giuseppe Conte chiuderà la sua visita in Umbria a Perugia dove è previsto un secondo punto stampa alle 16.30 in piazza Italia e successivamente il comizio in piazza della Repubblica con la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi. "L’Umbria - afferma Thomas De Luca, coordinatore regionale del M5s - intende voltare pagina dopo la disastrosa legislatura di centrodestra mettendo al centro i territori e i cittadini. Sanità, legalità, rifiuti, lavoro, energia, beni comuni, diritti civili, sviluppo economico, protezione civile, pianificazione territoriale sono il punto di partenza per restituire un futuro alla nostra regione e ai cittadini che vi abitano. Valori imprescindibili e non negoziabili per il M5s nella costruzione delle coalizioni con le altre forze politiche nei vari comuni umbri che andranno al voto il prossimo 8-9 giugno per un rinnovamento delle classi dirigenti in grado di imprimere una netta discontinuità con il passato rifiutando ogni logica di consociativismo, familismo e clientelismo politico".