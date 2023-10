Arriva Imagina A Gubbio torna la Biennale

Inserendosi nella storia delle celebri Biennali di Gubbio, che hanno segnato la ricerca artistica in Italia dalla metà del secolo scorso, si inaugura oggi (alle ore 12) a Palazzo dei Consoli, ”Imagina”, una grande e articolata mostra di arte contemporanea che impegna oltre quaranta giovani artisti a "far rivivere il genius loci eugubino in chiave contemporanea". E’ curata da “Spazio Taverna”, con Ludovico Pratesi e Marco Bassan, promossa dal Comune, con il contributo dell’Università di Arti e Mestieri e il supporto di Ceramiche Fumanti, Ti Style iT e Colacem.

Il percorso espositivo si sviluppa tra il Palazzo dei Consoli e il Palazzo Ducale. Nel primo sono previste tre sezioni: Medioevo al femminile nella Sala dell’Arengo, in cui otto artiste donne tra cui Giulia Mangoni, Bea Bonafini, Federica Di Pietrantonio, Binta Diaw, Valentina Furian, Ambra Castagnetti e Sveva Angeletti, ispirandosi ai gonfaloni medievali, realizzeranno alcuni stendardi di grandi dimensioni; nella sezione “La questione delle lingue” il collettivo “Numero Cromatico” proporrà un intervento legato al linguaggio elaborato da una intelligenza artificiale, in dialogo con le celebri Tavole Eugubine (sette tavole in bronzo datate III secolo d.C.). Nell’ultima, “Tra Oriente e Occidente”, un’installazione dell’artista Namsal Siedlecki dialoga con la preziosa collezione di arte orientale del palazzo. Quattro le sezioni previste nel Palazzo Ducale. “La misura umana” con opere Lucas Memmola, Antonio Della Guardia, Giulio Bensasson, Davide Sgambaro, Ruth Beraha, Gabriele Silli, Gianluca Brando, Serena Vestrucci; “Genius Loci” con Gabriella Siciliano, Lulù Nuti, Marco Emmanuele, Paolo Bufalini, Davide Stucchi, Andrea Mauti, Helena Hladilova. In “Fotogrammi in quadreria” , troveranno spazio Rachele Maistrello, Sonia Andresano, Anouk Chambaz, mentre nei sotterranei “ Corporazioni Contemporanee”, ospiteranno James Hillman, Veronica Bisesti, Francesca Cornacchini, Lucia Cantò, Diego Miguel Mirabella, Guglielmo Maggini, Alice Paltrinieri, ed alcune eccellenze artigiane della città tra cui fabbri, calzolai, muratori, ceramisti, sarti e falegnami. La rassegna, resterà aperta fino al 30 aprile 2024.