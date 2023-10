Arriva il ministro della difesa indiano. In memoria del soldato Yeswant

MONTONE - Sempre più stretto il rapporto tra Montone e l’India in nome di Yeshwant Ghadge. Martedì prossimo il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh, in visita a Montone, deporrà una corona sotto il memoriale di guerra dedicato al soldato indiano Yeshwant Ghadge, morto combattendo nelle campagne arietane nel 1944. La cerimonia si terrà alle 12 in Piazza San Francesco, luogo dove è stato collocato il memoriale, ovvero una meridiana ricca di simboli e richiami corredata da cinque cippi di mira per le zone scenario dei principali eventi bellici. "Dopo l’inaugurazione del monumento dedicato a Ghadge, combattente tra le file alleate morto nel luglio ‘44 nelle campagne montonesi - dice il sindaco Mirco Rinaldi - si rafforza ulteriormente l’amicizia tra Montone e il paese asiatico". La visita del ministro segue quella ‘ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra e dell’addetto militare dell’ambasciata Virender Salaria.