Arriva il Bartoccio. E la sindaca gli consegna le chiavi

Si avviano al gran finale le Giornate del Bartoccio, che si stanno svolgendo con entusiasmo e partecipazione anche se affrontate con pochi mezzi e in assenza di finanziamenti. Oggi alle 16.30 uno dei momneto più attesi: dal Crocevia, zona pedonale di Corso Cavour, partela “Caminata” (cioè la camminata) per accompagnare l’ingresso trionfale del Bartoccio in città con arrivo alla Loggia dei Lanari, dove la sindaca Vittoria Ferdinandi consegnerà al Bartoccio le chiavi della città: così il Bartoccio sarà proclamato re del Carnevale perugino.

Subito dopo, sempre alla Loggia dei Lanari, si terrà la premiazione della Gara di Bartocciate 2025. Al primo classificato, Giovanni Alunni, sarà consegnata la targa della Società del Bartoccio mentre gli attestati saranno dati ai secondi e terzi ex aequo: Andrea Proietti Bertolini detto Bindlino, Marinella Boco, Stefano Vicarelli, Giampiero Contena. E domani un pomeriggio tutto per i bambini, con il corteo del Bartoccio che partirà alle 15 da Ponte d’Oddi per salire a Monte Grillo.