Arrestato il turista con la droga. Nascondeva cocaina nelle aiuole

TERNI – È stato arrestato in flagranza di reato un 22enne albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In Italia per motivi di turismo e proveniente dalla zona di Roma, lo straniero è stato notato da personale della squadra mobile – diretta da Marco Colurci – aggirarsi nella fra Terni nord e Collescipoli a bordo di un’auto presa a noleggio. Gli agenti della sezione narcotici hanno notato lo strano comportamento del giovane: si fermava, scendeva dall’auto e posizionava un pacchetto di sigaretta in alcune aiuole a bordo strada in punti sempre periferici della città. Gli agenti, senza mai perderlo di vista, hanno recuperato i tre pacchetti di sigarette che contenevano 14 palline di cocaina. Una volta fermato, il giovane è stato arrestato e condotto davanti al giudice. Durante l’udienza di ieri, l’arresto è stato convalidato dal magistrato Giorgio Panucci. Per il 22enne è stato disposto l’allontanamento dal Comune di Terni, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.