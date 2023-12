Arrestato con la droga negli slip. Cocaina purissima da confezionare

Nasconde cento grammi di cocaina negli slip, ma finisce in manette. Sul mercato della droga delle festività avrebbe fruttato circa 20mila euro, l’operazione per il 39enne spacciatore non è andata a buon fine perché a fermarlo sono stati i carabinieri. I militari della compagnia di Spoleto ed in particolare della stazione di Campello hanno fatto scattare le manette intorno ai polsi di un italiano per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo e prevenzione dello spaccio hanno notato un soggetto sospetto alla guida di un’auto. L’uomo è finito nei guai dopo una approfondita perquisizione in cui sono stati rinvenuti circa cento grammi di cocaina confezionati in un unico pezzo. Il 39enne nascondeva la droga negli slip e l’ha consegnata ai carabinieri insieme a 400 euro. I militari hanno deciso quindi di effettuare anche la perquisizione domiciliare e nella sua casa hanno rinvenuto anche una somma in denaro pari a circa 2,.300 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nella sua abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, colto in flagranza di reato, è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso e successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Maiano di Spoleto. In seguito alla convalida dell’arresto, il 39enne è stato nuovamente associato alla casa di reclusione in esecuzione dell’ordinanza di convalida e della contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

La droga e il denaro per 2.700 euro complessiv’ sono state poste sotto sequestro. Secondo i carabinieri la sostanza stupefacente recuperata è risultata molto pura e avrebbe fruttato sul mercato della vendita al dettaglio circa 18mila euro. Nel periodo delle festività aumentano i consumi di stupefacenti, ma la compagnia carabinieri di Spoleto, coordinata dalla capitano Teresa Messore nell’attività quotidiana di controllo del territorio pone massima attenzione e contrasto allo spaccio e al consumo di droga in tutte le forme a tutela dei ragazzi e delle famiglie, diffondendo la cultura della legalità nelle scuole.