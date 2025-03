Arrestata coppia di visitatori . Due ventenni colti in flagranza a spacciare cocaina in centro

Moglie e marito nella vita, ma anche “compagni“ di spaccio: i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno arrestato, in flagranza di reato, la coppia, lei di 22 lui di 25 anni, di origini albanesi, in Italia con un visto turistico, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è partito da alcune segnalazioni, al 112, dei movimenti strani dei due a bordo di un’auto. Sono stati avviati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, con l’intervento dei militari mentre la macchina che si aggirava per le vie di Assisi e, in particolare, quando un uomo si è avvicinato ai coniugi effettuando un rapido scambio con gli occupanti del mezzo. I carabinieri hanno immediatamente bloccato l’acquirente trovato in possesso di due dosi di cocaina e inseguito la macchina dei due che, perquisiti, sono stati trovati con altre due dosi di cocaina nascoste e pronte per essere vendute, nonché materiale per il confezionamento. Inoltre, l’uomo aveva ancora addosso il denaro ricevuto dal cliente per la cessione delle dosi. Sono stati condotti nella sede della Compagnia carabinieri di Assisi con i militari che sono risaliti all’abitazione della coppia dove, dalla perquisizione domiciliare, sono saltati fuori poco più di mille euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita, materiale per il confezionamento delle dosi, oltre ad un nascondiglio, in un campo vicino alla casa, con altre otto dosi di cocaina. Sono stati arrestati, con il giudice del Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto della coppia, che è sottoposta all’obbligo di presentazione quotidiana in caserma in attesa della celebrazione del processo.