’Argentalia’, Girotto e Vignali a S. Francesco al Prato. Risate con Mariti, omaggio al mito di Paoli & Vanoni

Tris di eventi all’Auditorium San Francesco al Prato. Il fantastico week-end della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti si apre stasera alle 21 con Pierluca Mariti in scena con il monologo comico “Grazie per la domanda”. Molto popolare sui social con il nome di @piuttosto_che, Mariti racconta il suo viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare le nevrosi quotidiane.

E domani attesa alle stelle, sempre dalle 21, per “Argentalia“, il duo composto dal sassofonista argentino Javier Girotto (nella foto) e dal pianista jazz bolognese Claudio Vignali in un concerto in anteprima che unisce jazz, musica tradizionale e classica e si lancia verso universi liberi da schemi, partendo dalla tradizione della musica popolare italiana ed argentina. Le melodie dei due popoli si uniscono in una danza ricca di ritmo, lirismo e improvvisazione in un programma che elabora brani di autori della tradizione per arrivare alle musiche di cantautori più moderni come Lucio Battisti, Pino Daniele, Lucio Dalla e argentini come Piazzolla, Spinetta, Souza e Carabajal. Non manca un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della morte.

Infine domenica alle 18 tributo a due leggende della musica italiana con “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella”, spettacolo ideato da Paolo Notari - anche narratore in scena insieme a Valeria Visconti - e dallo scrittore e autore tv Sabino Morra (anche alla regia) che esplora in musica le vicende, le curiosità della vita di Gino Paolo e Ornella Vanoni. Sul palco anche i musicisti Mimmo Scaricamazza, Roberto Fabietti, Marco Lorenzetti, Davide Caprari, Benvenuto Mezzanotte.

Biglietti in vendita suo circuiti TicketItalia e TicketOne